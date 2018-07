In Bremen wurde ein 20-Jähriger mit Tritten gegen den Kopf verletzt. (dpa)

Am frühen Sonntagmorgen gerieten zwei Männer gegen 5 Uhr in einer Diskothek in Bremen-Mitte in Streit, teilte die Polizei mit. Zur Klärung des Disputs gingen sie vor die Tür, wo die Auseinandersetzung eskalierte. Einer der Männer wurde dabei zu Boden geschlagen und im Anschluss mit Füßen gegen den Kopf getreten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

In den Streit waren laut Polizei ein 20-Jähriger aus Weyhe sowie eine weitere bislang unbekannte Person verwickelt. Nach einer verbalen Auseinandersetzung in der Diskothek in der Bahnhofsvorstadt verließen sie den Laden und stritten draußen weiter. Es kam zu einer Schlägerei, an der sich weitere unbekannte Personen beteiligten. Aus der Gruppe heraus wurde der 20-Jährige mit einem Faustschlag niedergestreckt. Als er am Boden lag, traten eine oder möglicherweise auch mehrere Personen mit den Füßen gegen den Kopf des Opfers. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Er erlitt Verletzungen im Gesicht.

Obwohl die Polizei sofort nach den Tätern fahndete, erzielte sie keine Erfolge. Zwei beteiligte Personen konnten beschrieben werden: Die erste sei etwa 1,8 Meter groß, schlank und habe kurze krause schwarzen Haaren. Eventuell sei er afrikanischer Herkunft. Die Person trug ein rot-weiß gestreiftes Poloshirt, eine blaue Jeans und einen grauen Kapuzenpullover.

Die zweite Person sei etwa 1,7 Meter groß gewesen, hatte braune Haare und trug ein blaues T-Shirt. Dieser Mann sei vermutlich deutscher Herkunft. Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Die Polizei Bremen bittet um Hinweise unter (0421) 362 3888. (jfj)