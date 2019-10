Nach der Auseinandersetzung musste ein 20-Jähriger mit einer Halsverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. (Symbolbilder) (Stephan Jansen/dpa)

Im Bremer Stadtteil Schwachhausen ist am Samstag eine Auseinandersetzung zwischen sechs Personen eskaliert. Das berichtet die Polizei Bremen. Der Streit ereignete sich gegen 18 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Hollerallee und verlagerte sich schließlich auf einen Garagenhof in der Hagenstraße.

Dort zog ein 21-Jähriger ein Messer und verletzte damit einen 20-Jährigen am Hals. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes festnehmen. Es handelt sich um einen Intensivtäter. Derzeit würden Haftgründe gegen ihn geprüft.

Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/ 362 388 entgegen.