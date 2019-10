21-Jährige bei Unfall in Bremen-Strom lebensgefährlich verletzt

Die Frau war aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen eine Laterne geprallt. (Patrick Seeger/dpa)

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Bremen-Strom lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau gegen 9.40 Uhr mehrere Autos auf der Stromer Landstraße überholt, die hinter einem Müllfahrzeug warteten. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und fuhr zunächst gegen eine Straßenlaterne und prallte anschließend gegen einen Holzpfeiler auf einer angrenzenden Weide. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte 21-Jährige aus dem Auto. Anschließend wurde sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 21-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Die Stromer Landstraße wurde für rund zwei Stunden voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 / 3621 4850 zu melden (sei)