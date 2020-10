Am Sielwall im Bremer Viertel ist am Samstag ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Frank Thomas Koch)

Im Bremer Viertel ist es am frühen Samstagmorgen zu einer schweren Auseinandersetzung gekommen. Nach Angaben der Polizei gerieten gegen 4 Uhr in Höhe des Fähranlegers am Osterdeich zwei Gruppen aneinander. Der Streit verlagerte sich in die Straße Sielwall und gipfelte in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 21-Jähriger schwer mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bitte mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 0421 / 362-3888 zu melden.