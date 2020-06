Am frühen Sonntagmorgen gab es eine Auseinandersetzung in der Bahnhofsvorstadt, bei der ein 21-Jähriger eine Stichverletzung erlitt. (Sebi Berens)

Bei einer Auseinandersetzung in der Bremer Bahnhofsvorstadt erlitt ein 21-Jähriger eine Stichverletzung. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen kurz vor vier Uhr am Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Bar und anschließend auf der Straße am Rembertiring, teilte die Polizei mit.

Dabei erlitt ein 21 Jahre alter Mann durch einen noch unbekannten Gegenstand eine Stichverletzung. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sowie zwei weitere 31 und 37 Jahre alte Männer wurden vorübergehend mit zu einer Wache genommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter (0421) 362 3888 zu melden.