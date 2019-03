Zeugen können beim Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362 38 88 melden. (Björn Hake)

Ein 21 Jahre alter Mann ist am Sonntagmorgen in der Bremer Innenstadt von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Nach Angaben der Polizei raubte der Täter dem Opfer sein Mobiltelefon und Bargeld.

Der Vorfall ereignete sich gegen 03.40 Uhr an der Ecke Rembertistraße/Rembertiring, heißt es in dem Bericht. Demnach floh der Räuber mit seiner Beute nach der Tat in Richtung Viertel.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 20 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß. Er trug eine graue Jacke, eine schwarze Hose und hatte auffallend schmale Augen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362 38 88 zu melden. (mmi)