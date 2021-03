Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. (Friso Gentsch/DPA)

Vier Unbekannte haben am Montagnachmittag einen 21-Jährigen in der Bremer Bahnhofsvorstadt ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 15.50 Uhr auf dem Breitenweg unterwegs, als ihm ein Unbekannter in den Hinterhof eines Hotels am Hugo-Schauinsland-Platz begleitete und ihm mit der Faust ins Gesicht schlug.

Drei weitere Männer hatten dort gewartet. Auch sie schlugen den Angaben zufolge im Verlauf ebenfalls zu und traten dem 21-Jährigen mehrfach gegen die Beine, sodass er zu Boden ging. Sie rissen ihm ein Stoff-Armband aus der Hand und flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen.

Überwachungskameras zeichnen Vorfall auf

Der junge Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Ein Zeuge beobachtete die Tat und rief die Polizei, die die Ermittlungen wegen bandenmäßigen schweren Raubes aufnahm.

Überwachungskameras zeichneten den Vorfall auf. Laut Polizei haben alle vier Täter eine dunkle Hautfarbe und seien zwischen 20 und 40 Jahre alt. Sie trugen dunkle Jacken, zwei aus der Gruppe weiße Turnschuhe. Einer hatte eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an und einen blauen Rucksack mit Applikationen auf dem Rücken. Zwei der Männer hatten Glatzen, einer hatte volles Haar und der Vierte trug eine Kopfbedeckung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0421/362-3888 entgegen.