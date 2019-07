Zu einem Großeinsatz in der Bremer Innenstadt mussten die Bremer Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Montag ausrücken. Nach Angaben der Polizei meldete sich gegen 23.40 Uhr eine Frau über den Notruf. Sie gab an, eine Textnachricht eines Freundes erhalten zu haben. Darin kündigte er an, vom Dach eines Kaufhauses springen zu wollen. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin aus, um den Mann ausfindig zu machen. Doch die Beamten durchsuchten das Dach sowie das Parkhaus vergeblich. Gegen 1 Uhr erreichten sie den 21-Jährigen telefonisch. Er gab an, dass er nicht vorhabe sich das Leben zu nehmen und sich auch gar nicht in Bremen aufhalte. Ein Familienangehöriger soll für den Streich verantwortlich sein. Dieser wird dem Mann nun teuer zu stehen kommen. Die Polizei kündigte an, dass sie ihm die Kosten für den Einsatz in Rechnung stellen werde. Einige Polizisten wurden eigens für diesen Einsatz in den Dienst versetzt. (haf)