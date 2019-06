Die Polizei nahm in Tatortnähe drei Tatverdächtige fest. (Patrick Seeger/dpa)

Bei einer Schlägerei am Hillmannplatz in Bremen ist am Samstagmorgen ein 21-Jähriger am Kopf verletzt worden. Gegen 5.20 Uhr gerieten laut Polizei zwei vier- bis fünfköpfige Gruppen in einen Streit, der in einer Prügelei endete. Dabei wurde der 21-Jährige zunächst niedergeschlagen und ihm dann mehrfach gegen den Kopf getreten. Er wurde zur Behandlung in eine Bremer Klinik gebracht.

Die Polizei nahm in Tatortnähe drei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren fest. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (sei)