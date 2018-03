Ein Mann, der angeblich eine Waffe dabei hatte, löste am Montag einen Polizeieinsatz in Woltmershausen aus. (Friso Gentsch, dpa)

Auf Facebook verbreitete sich am Montagabend das Gerücht, in Woltmershausen sei eine Bank überfallen worden. Die Polizei verneinte das auf Nachfrage unserer Zeitung und erläuterte, ein angeblich bewaffneter Mann in einem Linienbus habe den Einsatz ausgelöst. Am Dienstag teilten die Beamten auf weitere Nachfrage mit, was am Montagabend in Woltmershausen genau passiert ist.

Danach war ein 21-jähriger Mann gegen 17 Uhr schreiend auf eine 16-Jährige zugerannt, die an der Haltestelle Dötlinger Straße auf den Bus der Linie 24 wartete. Der Mann habe vorgetäuscht, eine Waffe zu besitzen und von dem Mädchen Geld gefordert. Als der Bus kam, seien Täter und Opfer gemeinsam eingestiegen. Der Busfahrer habe dann gemerkt, was passiert und den Bus angehalten. Dabei habe der Täter fliehen können.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten den 21-Jährigen stellen. Er muss sich nun wegen räuberischer Erpressung verantworten.

Angefacht wurde das auf Facebook verbreitete Gerücht über einen Banküberfall vermutlich durch einen tatsächlichen Überfall auf eine Bankfiliale am Montagvormittag in Hemelingen (wir berichteten). Zwischen den beiden Fällen besteht jedoch keine Verbindung.

Durch den Polizeieinsatz in Woltmershausen kam es zu Verkehrsbehinderungen. (rab/ech)

++ Wir haben den Artikel am 20. März um 12.40 Uhr aktualisiert. ++