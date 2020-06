Mehrere Männer urinierten am frühen Sonntagmorgen gegen einen Streifenwagen. (Björn Hake)

Eine Ruhestörung ist am frühen Sonntagmorgen in Gröpelingen eskaliert. Das teilte die Polizei Bremen am Montag mit. Demnach forderten die Beamten mehrere Personen in einer Wohnung in der Seewenjestraße dazu auf, diese wegen andauernder Lärmbelästigung zu verlassen. Infolgedessen verließen etwa zehn Personen unter lautem Gegröle das Grundstück. Einige von ihnen urinierten gegen den Streifenwagen. Anschließend flüchteten sie.

Bei der darauf folgenden Fahndung konnte die Polizei einen der Männer stellen. Er wurde zwecks einer Identitätsfeststellung zu einem Streifenwagen gebracht. Dabei habe der 18-Jährige erheblichen Widerstand geleistet sowie die Einsatzkräfte beleidigt und bedroht haben. Ein 21-jähriger Bekannter sei ihm zu Hilfe geeilt und auf die Polizisten losgestürmt. Dabei verletzte er zwei von ihnen durch Schläge gegen den Kopf.

Mehrere Strafanzeigen

Die Lage konnte schließlich mithilfe von weiteren Unterstützungskräften beruhigt und die beiden Männer zu einer Wache gebracht werden. Gegen die jungen Männer wurden Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung gefertigt. Darüber hinaus erhielten sie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Urinierens in der Öffentlichkeit.

Ein weiteres Duo, dass ebenfalls hinzukam und die Situation durch „unnötiges Herumschreien anheizte“, erhielt einen Platzverweis. Darüber hinaus wurde gegen den Mann, der die Feier veranstaltet hat, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt.