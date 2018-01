Ulrich Mäurer bei einer Pressekonferenz im Juli 2017. (Frank Thomas Koch)

In Bremen gibt es laut Innenbehörde derzeit etwa 50 bis 60 gewaltorientierte Islamisten. Doch davon gelten nur noch wenige als "Gefährder", also Extremisten, von denen man annimmt, dass sie Straftaten mit erheblicher Bedeutung begehen werden. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sprach am Freitag von einer "niedrigen einstelligen Zahl". Was aber nur eine Momentaufnahme sei. "Das kann sich jederzeit ganz schnell wieder ändern."

Dass die Zahl der Gefährder in Bremen so deutlich zurückgegangen ist – bislang war von einer Zahl im niedrigen zweistelligen Bereich die Rede – liegt auch an einer Reihe von Maßnahmen, die zum Teil bis ins Jahr 2016 zurückdatieren. Seither hat es in Bremen sechs Abschiebungen „gefährlicher ausländischer Personen“ gegeben. Gemeint sind damit aber nicht nur islamistische Gefährder, sondern auch abgeschobene Schwerstkriminelle. Drei der Männer wurden nach Algerien abgeschoben, jeweils einer nach Marokko, Russland und in die Türkei.

Abschiebung nach Haftstrafe

In den vergangenen zwei Jahren standen neben einer Reihe von Deutschen insgesamt 22 gefährliche Ausländer im Fokus der Bremer Sicherheitsbehörden. Sechs davon wurden abgeschoben, drei weitere Verfahren sind laut Mäurer in Vorbereitung. Weitere sieben Personen wurden nur deshalb noch nicht abgeschoben, weil sie derzeit eine Haftstrafe verbüßen oder in Untersuchungshaft sitzen. „Wir schieben niemanden ab, wenn wir die Chance haben, ihm den Prozess zu machen“, betonte der Innensenator. „Aber ihre Ausweisung nach Verbüßung ihrer Strafe ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“

Von den verbleibenden sechs der 22 als gefährlich eingestuften Ausländer gelten zwei als tot – „sie wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Kampfhandlungen im Irak oder in Syrien getötet“ – und vier befinden sich nicht in Deutschland. Nach Erkenntnissen der Behörden halten sich sie sich im Irak oder in Syrien sowie in der Türkei und in Algerien auf. Von den Vieren wisse man, dass sie sich der Terrormiliz des Daesch angeschlossen hätten. Gegen sie gibt es Wiedereinreisesperren, ihre Daten sind im Schengener Grenzfahndungssystem hinterlegt, erläuterte Erika Pape-Post, zuständige Abteilungsleiterin in der Innenbehörde. "Legal können sie nicht wieder einreisen."

Um in diesem Bereich effektiver arbeiten zu können, wird in der Innenbehörde eine sechsköpfige Abteilung mit einer Spezialzugehörigkeit für Abschiebungen aufgebaut. "Wir wollen diese extrem komplizierten Verfahren konzentrierter angehen, mit weniger Schnittstellen", erklärte Pape-Post. Dafür setze man auf eine überschaubar kleine, feste Gruppe, die vertrauensvoll mit Kripo, Verfassungsschutz und Justizvollzugsanstalt zusammenarbeite.

Mit Blick auf die komplexen juristischen Fragen, die mit Abschiebungen einhergingen, hofft Innensenator Mäurer aber auch auf Unterstützung aus Berlin. "Es wäre hilfreich, wenn wir das nicht immer im Einzelfall durchexerzieren müssten, sondern der Bund die Probleme durch klare Vereinbarungen mit den betroffenen Ländern löst." Wünschenswert wäre zudem eine Vereinfachung der Abschiebeverfahren etwa durch deren Konzentration beim Bundesverwaltungsgericht, ergänzte Pape-Post. Für die Abschiebung selbst sei die Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig, für die Abschiebehaft aber die Amts- und Landgerichte. Im Fall des 37-jährigen Algeriers Oussama B. habe dies zu mehr als einem Dutzend Verfahren vor den unterschiedlichsten Gerichten geführt.

Immerhin habe gerade in diesem Fall der Bund am Ende massive Amtshilfe geleistet, konstatierte Mäurer. "Das zeigt, dass unsere Botschaft angekommen ist." Letztlich sei es hierbei zwar um eine Einzelfallentscheidung gegangen, trotzdem sprach Mäurer von einer "Leitentscheidung" mit Einfluss auf künftige Entscheidungen der Bundesgerichte, wenn es um Algerier geht, die abgeschoben werden sollen.