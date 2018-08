Nun reagiert Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) und entzieht dem Abteilungsleiter für frühkindliche Bildung, Thomas Jablonski, die Verantwortung für die Elternbeitragsstelle. Zudem soll die überlastete Elternbeitragsstelle personell aufgestockt werden.

Eltern, die ihr Kind bei einem Elternverein betreuen lassen, müssen – anders als in einer städtischen Kita – zunächst den vollen, oft hohen Gebührensatz zahlen. Wer kein Gutverdiener ist, kann sich auf Antrag von der Stadt einen Teil oder die gesamte Gebühr erstatten lassen.

Doch genau bei dieser Erstattung von Gebühren, für die Eltern teils mit mehreren Tausend Euro in Vorleistung gegangen sind, hakt es seit Monaten. Bereits im Januar wurde bekannt, dass mehrere Hundert Eltern auf die Rückzahlung ihrer Gebühren warten (wir berichteten).

Jetzt wird ein noch deutlich größeres Ausmaß bekannt. Betroffene Eltern wandten sich mit ihren Sorgen an den WESER-KURIER und in einem offenen Brief an die Bildungssenatorin.

Senatorin Claudia Bogedan (SPD) benennt nun die Dimensionen des Problems: Es gebe nicht nur 400 Altfälle, also unbearbeitete Elternanträge aus vergangenen Jahren, sondern hinzu kämen noch Hunderte Neufälle, also Anträge für das aktuelle Kita-Jahr 2018/19. „Am Donnerstagabend habe ich erfahren, dass es neben den Altfällen 1800 Neufälle gibt, die unbearbeitet sind“, sagt Senatorin Bogedan. „Wir haben hier eine richtige Notsituation.“ Zuletzt war die Elternbeitragsstelle zudem zu den zugesicherten Zeiten häufig nicht erreichbar.

Die Senatorin zieht Konsequenzen: „Ich habe den zuständigen Abteilungsleiter von der Verantwortung für die Elternbeitragsstelle entbunden, das war ein radikaler Schritt.“ Ab sofort sei der Abteilungsleiter für Zentrale Dienste bei der Bildungsbehörde, Detlef von Lührte, für die Stelle zuständig. Zudem werde nun eine neue Hotline für Eltern und gerade für Härtefälle eingerichtet. Die Elternbeitragsstelle soll zudem personell aufgestockt werden: Von derzeit 4,5 Stellen auf 9 bis 10 Stellen, bis der Aktenberg abgearbeitet ist.

Der interne Bearbeitungsstau bei der Behörde ist sogar noch größer: Denn zu den 2200 Fällen bei Elternvereinen kommen noch 1100 unbearbeitete Fälle von Eltern, die ihr Kind durch eine Tagesmutter oder einen Tagesvater betreuen lassen. Dort ist die Bezahlung der Betreuung anders geregelt als bei den Elternvereinen: Familien zahlen ihre Gebühr an die Stadt, doch diese verzichtet laut Senatorin aktuell aufgrund des Bearbeitungsstaus auf die Zahlungen. Tagesmütter und –väter werden aber weiter bezahlt. Die 1100 Eltern, die auf Tagespflege setzen, haben der Behörde zufolge keinen finanziellen Nachteil.

Während in Bremen ein Teil der Eltern auf staatliche Unterstützung bei hohen Kita-Gebühren von bis zu 430 Euro pro Monat wartet, hat Niedersachsen zum Start des Kita-Jahres die Kindergartengebühren ganz abgeschafft. Bremen will im Sommer 2019 nachziehen.