Die Polizei hat am Samstag vier Jugendliche vorläufig festgenommen, denen ein Angriff auf einen Mann im Herdentorsteinweg zur Last gelegt wird. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein 22-Jähriger ist am Samstag gegen 2.25 Uhr vor einer Bar am Herdentorsteinweg geschlagen und mit einem Gürtel angegriffen worden. Er musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, kam es vor dem Lokal zu einem Streit zwischen dem 22-Jährigen und drei bis vier Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Bremer aus der Gruppe heraus mehrfach mit Fäusten geschlagen worden sein. Zudem soll einer der Jugendlichen seinen Gürtel aus der Hose gezogen und damit ebenfalls mehrfach auf den 22 Jahre alten Mann eingeschlagen haben.

Als der junge Bremer daraufhin zu Boden stürzte, flüchteten die Angreifer. Eine nachträgliche Sichtung der Kameraaufnahmen vom Hauptbahnhof durch die Videoleitstelle der Polizei Bremen verlief erfolgreich. Vier Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren konnten anhand der Beschreibung wiedererkannt und im Hauptbahnhof durch Einsatzkräfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 / 362 38 88 zu melden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (rab)