Der 22-Jährige wurde von herabstürzenden Bauteilen getroffen. (Friso Gentsch, dpa)

Bei einem Unfall in der Sportbootschleuse an der H.H.-Meier-Straße in Bremerhaven ist am Mittwochmorgen ein 22-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie Polizei und Feuerwehr berichten, war der 22-Jährige in der für Wartungsarbeiten leergepumpten Schleuse abgestürzt. Er wurde von herabstürzenden Bauteilen eines Schleusentores getroffen.

Reanimationsversuche eines Notarztes blieben erfolglos, der Mann starb noch vor Ort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich vor Ort um die Kollegen des 22-Jährigen. (sei)