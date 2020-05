Der 22-Jährige wurde in drei von vier angeklagten Fällen schuldig gesprochen. (Ralf Michel)

Mehr als zwei Jahre hielt eine Brandserie in Bremerhaven die Feuerwehr und zahlreiche Ermittler in Atem. Nun ist ein 22-jähriger Mann wegen schwerer Brandstiftung vor dem Landgericht Bremen zu viereinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der junge Mann drei der vier angeklagten Brände gelegt hat. Im vierten Fall wurde er freigesprochen.

Der 22-Jährige legte die Feuer in von ihm selbst bewohnten Wohnungen und soll dabei auch die Gefährdung anderer Menschen in Kauf genommen haben.

Mehr zum Thema Nach Brandserie in Bremerhaven 22-Jähriger wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht Der junge Mann aus Bremerhaven beschäftigte Feuerwehr und Ermittler über zwei Jahre. Er soll seine ... mehr »

++ Weitere Informationen erhalten Sie im Laufe des Tages. ++