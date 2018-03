Kitas in benachteiligten Stadtteilen sollen künftig mit 2,3 Millionen Euro pro Jahr gefördert werden. (Frank Thomas Koch)

Kitas in benachteiligten Stadtteilen sollen stärker gefördert werden. Das hat die Senatorin für Kinder und Bildung am Mittwoch in der Bildungsdeputation erklärt. Um die Herausforderungen besser bewältigen zu können, sollen pro Jahr 2,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Damit will die Behörde Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gerecht werden. Pro Kita soll in diesem und im kommenden Jahr jeweils eine halbe Stelle für einen Sozialpädagogen sowie 10.000 Euro an Sachkosten bereitgestellt werden.

Um die Mittel zu erhalten, ist eine Bewerbung notwendig. Es können sich Kitas ab vier Gruppen (oder mehrere kleine Kitas im Verbund) bewerben. Ebenso sind bestehende Kooperationsverbünde, auch trägerübergreifend, zugelassen, die ein größeres Stellenkontingent zusammenstellen können. Die Anträge müssen durch den Träger gestellt werden. Zu den Auswahlkriterien der Förderung gehören nach Angaben der Behörde unter anderem das Konzept und der Anteil von Kindern mit Sprachförderbedarf. Gehen mehr Anträge ein, als Fördermittel zur Verfügung stehen, soll in Rangfolge nach Sozialindex und Sprachindex entschieden werden. Das Antragsverfahren startet am 15. März und endet am 10. April.