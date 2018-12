In der Östlichen Vorstadt wurde ein 23-Jähriger verprügelt und ausgeraubt. (dpa)

Gegen kurz vor vier Uhr am Morgen hörten zwei 22-jährige Anwohner in der Bismarckstraße in der Östlichen Vorstadt laute Schreie und Hilferufe. Vom Fenster aus beobachteten sie, wie zwei Männer auf eine am Boden liegende Person einschlugen und eintraten, teilte die Polizei mit.

Nachdem die beiden Beobachter den Notruf gewählt hatten und die Polizei angerückt war, konnten die Beamten beide Täter noch am Tatort vorläufig festnehmen. Einer der Männer kniete dabei noch über seinem am Boden liegenden Opfer. Als er den Streifenwagen bemerkte, ließ er noch schnell Teile des Diebesgutes fallen. Der 23-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten.

Die 29 und 31 Jahre alten Männer müssen sich wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Haftgründe gegen sie werden zurzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an. (jfj)