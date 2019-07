Der 23-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

In der Nacht zu Sonntag ist ein 23-Jähriger in Bremen-Walle niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stand er zusammen mit einem gleichaltrigen Freund vor einer Kneipe in der Elisabethstraße, als der Täter und ein weiterer Mann dazu kamen. Nach einem Streit soll der Unbekannte ein Messer gezogen und zugestochen haben. Dabei wurde der Freund des Opfers leicht verletzt. Der Täter und sein Begleiter konnten fliehen.

Nun sucht die Polizei nach dem Täter, der wie folgt beschrieben wird: Er soll etwa 175 Zentimeter groß und 35 Jahre alt sein. Beide Männer trugen schwarze Jacken.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 04 21/362 38 88 entgegen. (mmi)