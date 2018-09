Ermittlungsführer Jürgen Kok präsentiert während einer Pressekonferenz Steine und eine Holzplatte mit Nägeln, die zwei Tatverdächtige aus Bremen auf vielbefahrene Straßen gelegt haben sollen. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Frei sprechen wolle er nicht, sagt der Angeklagte, denn das habe er noch nie gut gekonnt. Also liest er die Erklärung vom Papier ab, die er am zweiten Tag des Prozesses abgibt, bei dem sich der 24-Jährige wegen versuchten Mordes verantworten muss. Dass die Hindernisse, die er und der 25-jährige Mitangeklagte wiederholt auf Fahrbahnen gelegt hatten, zu Unfällen hätten führen können, sei ihm klar gewesen. Aber dass dabei Menschen hätten sterben können, habe er sich nicht vorstellen können. „Erst durch die Inhaftierung ist mir bewusst geworden, was alles hätte passieren können“, sagt er.

Den Männern wird vorgeworfen, über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren Steine und andere Gegenstände auf Straßen und Autobahnzubringern drapiert zu haben. Infolge der zweiten Tat gab es einen Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ist den Beiden spätestens von da an bewusst gewesen, dass sie mit ihren Taten Menschenleben in Gefahr bringen. Für die folgenden Fälle lautet die Anklage daher: versuchter Mord.

Beim zweiten Verhandlungstag war das Interesse wesentlich geringer als noch beim Prozessauftakt vier Tage zuvor. Kamerateams oder Fotografen waren keine im Saal, mehrere Zuschauerbänke blieben leer.

In seiner Erklärung sagte der jüngere Angeklagte, dass er schlaflose Nächte wegen seiner Taten habe. Er schäme sich zutiefst und es falle ihm schwer, seinen Eltern und seiner Verlobten unter die Augen zu treten. Inzwischen habe er einige der Geschädigten angeschrieben und ihnen angeboten, den durch ihn verursachten finanziellen Schaden zu übernehmen. Zwei von ihnen hätten angenommen, einen niedrigen vierstelligen Betrag habe er schon entrichtet. Dafür greife er auf sein Erspartes zurück, das er beiseitegelegt habe, um sich davon später für sich und seine Familie ein Eigenheim zu kaufen. Erklären könne er sich die Taten immer noch nicht.

Nachfragen wolle sein Mandant nicht beantworten, erklärte der Verteidiger des 24-Jährigen, nachdem sich der Richter an den Angeklagten gewandt hatte. So endete der zweite Prozesstag nach nicht einmal einer Viertelstunde.

Die Verhandlung wird am Freitag, 28. September 2018, um 9 Uhr fortgesetzt.

++ Diese Meldung wurde um 16.02 Uhr aktualisiert. ++