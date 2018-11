Ein Justizbeamter führt, beobachtet von Anwalts Philip Martel (r), einen von zwei wegen Mordes Angeklagten zum Prozessbeginn in den Verhandlungssaal. (Carmen Jaspersen / dpa)

Die Kapuze weit über den Kopf gezogen, darunter eine dunkle Baseball-Cap, die das Gesicht verhüllt. Den Blick zum Boden gesenkt, die Hände in Handschellen. So tritt der 24-jährige Angeklagte am Dienstag in den Verhandlungsraum des Bremer Landgerichts. Er muss sich nach einer tödlichen Messerattacke Anfang November 2017 wegen Mordes verantworten.

Nach Angaben der Bremer Staatsanwaltschaft soll der Grund für die Messerstiche eine Aussage über die Lebensgefährtin des aus Tschetschenien stammenden Mannes gewesen sein. Ein aus Pakistan stammender Mann soll demnach die Partnerin als "schöne Frau" bezeichnet haben. Dadurch sei der Angeklagten so verärgert gewesen, dass er gemeinsam mit einem 22-jährigen Landsmann auf den Mann einschlug. Der Mittäter steht nun ebenfalls vor Gericht.

Der 24-Jährige soll laut Anklage mehrfach mit der Tatwaffe auf das wehrlose Opfer eingestochen haben. Der verletzte Pakistaner überlebte den Angriff, wahrscheinlich, weil Zeugen ihm zur Hilfe eilten.

Zweite Tat während der Flucht

Als der Angreifer die Flucht ergriff, hinderte ihn ein ebenfalls aus Pakistan stammender Mann, der in einem Fast-Food-Restaurant an der Straße vor dem Steintor arbeitete, an der Flucht. Er stellte sich dem Fliehenden in den Weg und verlor durch einen Messerstich ins Herz sein Leben. Das Opfer sei nach dem Stich gestorben, sagte Staatsanwalt Björn Krebs. Der Täter habe einen anderen Menschen getötet, um eine Straftat zu verdecken. Bei dem Prozess sind sowohl der bei dem Angriff Verletzte als auch die Familie des Todesopfers als Nebenkläger vertreten.

Die beiden Angeklagten verweigerten am Dienstag ihre Aussage. Die Anwältin Britta von Döllen-Korgel erklärte, dass sie erst vor einer Woche zum ersten Mal Kontakt zu ihrem Mandanten, dem 22-jährigen Mitangeklagten, gehabt habe.

Die Zeugen schweigen

Auch die drei geladenen Zeugen machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Als Zeugen geladen waren unter anderem die Lebenspartnerin des 24-jährigen Angeklagten, die nach islamischem Recht mit ihm verheiratet ist. In Deutschland sind die beiden gesetzlich nicht getraut. Gegen die 18-jährige Frau lief ein mittlerweile eingestelltes Ermittlungsverfahren. Auch ihre Eltern wollten keine Angaben machen.

Es gehe der Familie um Aufklärung und eine gerechte Strafe für den Täter, sagte Anwalt Jens Schaper. Der Vertreter des verletzten Mannes sagte, sein Mandant habe der Frau nur ein Kompliment gemacht. In Folge des Angriffes sei er noch heute beeinträchtigt und könne nicht schwer heben. Damals hatte er unter anderem eine sechs Zentimeter tiefe Schnittwunde neben der Wirbelsäule erlitten.

(Dieser Artikel wurde um 13.06 Uhr aktualisiert.)