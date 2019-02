Weitere Randale in der Wohnung

24-Jähriger schießt in Bremerhaven vom Balkon

Ein 24-jähriger Mann soll am Sonntag in Bremerhaven zunächst vom Balkon geschossen und später in seiner Wohnung randaliert haben. Als die Polizei vor Ort eintraf, entdeckte sie zudem eine kleine Marihuana-Plantage.