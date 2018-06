Nach neueste Erkenntnissen soll der 24-jährige Angreifer zunächst die Bremer Polizistin attackiert haben. (dpa)

Neue Erkenntnisse nach der Messerattacke in einem Zug in Flensburg: Nach Angaben der Polizei vom Freitag soll der von einer 22-jährigen Polizistin aus Bremen getötete Angreifer zuerst die uniformierte Beamtin attackiert haben. Der aus Eritrea stammende Mann habe die Polizistin mit einem Küchenmesser angegriffen, als sie beim Halt in Flensburg zur Ausgangstür gehen wollte. Bisher war die Polizei davon ausgegangen, dass die Beamtin einen Streit zwischen dem Tatverdächtigen und einem 35-jährigen Mitreisenden hatte schlichten wollen.

Wie berichtet hatte die 22-Jährige, die nicht dienstlich unterwegs war, aber ihre Uniform trug, den Tatverdächtigen nach der Attacke am Mittwochabend mit ihrer Dienstwaffe erschossen. Ein 35-jähriger Mitreisender, der ihr zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls schwer verletzt. Laut Polizei war es dem Mann noch gelungen, die beiden zu trennen. Er erlitt jedoch wie die Polizistin eine schwere Stichverletzung und ging zu Boden. Dabei brach er sich zudem noch einen Arm.

Keine Zeugen für den Moment des Angriffs

Der Auslöser der Attacke auf die Polizeibeamtin sei weiter unbekannt, sagte am Freitag Flensburgs Leitende Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt. "Für den konkreten Moment, in dem die Beamtin angegriffen wurde, gibt es keine Zeugen." Nach Ermittlungen im persönlichen Umfeld des Getöteten gehen die Sicherheitsbehörden aber weiterhin nicht von einer terroristisch motivierten Tat aus. Die Obduktion des Toten habe inzwischen zweifelsfrei ergeben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen eritreischen Staatsbürger handelt. Er war im September 2015 eingereist und wohnte mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis in Nordrhein-Westfalen.

Die Polizistin selbst liegt weiterhin im Krankenhaus. Sie hat sich nicht zu dem Vorfall geäußert, sondern von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Gegen sie wird, wie in einem solchen Fall üblich, wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt, erklärte Stahlmann-Liebelt. Es werde geprüft, ob sich der Verdacht erhärtet oder ob die 22-Jährige aus Notwehr gehandelt habe.

Nicht zur Debatte steht laut Bremer Polizei, ob die 22-Jährige Vorschriften verletzt hat, weil sie auf einer privaten Fahrt in Uniform und mit Dienstwaffe unterwegs war. "Polizeibeamte sind ermächtigt, dienstlich zugewiesene Dienstpistolen und Einsatzausrüstungsgegenstände auch außerhalb des Dienstes zu besitzen und zu führen", erklärt hierzu Polizeisprecherin Franka Haedke.

Polizeibeamte der Länder und des Bundes können Züge der Deutschen Bahn (DB) grundsätzlich kostenlos benutzen. Bedingung dafür: Sie müssen ihre Uniform tragen. Für Bremen hat der Senator für Inneres hierfür schon 2004 einen Rahmenvertrag mit der Bahn abgeschlossen. „Polizeibeamte/-innen in Uniform erhalten aus Gründen einer sicherheitsverbessernden Präsenz grundsätzlich Freifahrt in der 2. Klasse in allen Zügen der DB Reise&Touristik AG“, heißt es in der Vereinbarung.

Vereinbarung mit Deutscher Bahn

Grundgedanke dabei ist eine klassische Win-win-Situation: Die Beamten dürfen kostenlos mitfahren, die Bahn hat den Vorteil, dass dadurch nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl der anderen Reisenden gestärkt wird, sondern die Vereinbarung auch der objektiven Sicherheit dient. Denn Teil des Deals ist, dass der/die uniformierte Polizist/in einschreiten muss, wenn es die Situation im Zug erfordert.

Das Tragen von Dienstbekleidung ist in Bremen per Erlass geregelt. „Außerhalb des Dienstes ist das Tragen von Dienstkleidung zulässig und er­wünscht, wenn die Erkennbarkeit der Beamten im dienstlichen Interesse liegt." Dies sei insbesondere auf dem Weg von und zum Dienst oder aus Repräsentationsgründen bei besonderen Anlässen der Fall. Dem Vernehmen nach befand sich die 22-Jährige auf einer Fahrt zu ihren Eltern. Auch dies decke der Erlass ab. "Ein dienstliches Interesse zum Tragen der Uniform bei entsprechenden Zugfahrten liegt grundsätzlich vor", betont Haedke.

Auch das Tragen der Dienstwaffe außerhalb des Dienstes ist in einer Dienstanweisung geregelt: „Polizeibeamte sind ermächtigt, dienstlich zugewiesene Dienstpistolen und Reizstoffsprühgeräte (RSG) auch außerhalb des Dienstes zu besitzen und zu führen“, heißt es darin.