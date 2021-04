Der Angeklagte will am nächsten Verhandlungstag eine Erklärung abgeben. (David Ebener)

Er soll Ende Oktober vergangenes Jahr seiner Ehefrau mit einem Messer in den Rücken gestochen und sie dabei tödlich verletzt haben. Seit diesem Dienstag muss sich ein 24 Jahre alter Bremer dafür vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor, weil er aus ihrer Sicht heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt hat.

Vor der Tat hatte sich das Paar laut der Anklageschrift gestritten. Der Grund für die Auseinandersetzung, die beide im Flur einer Wohnung in Bremen-Nord geführt hatten: Seine Frau hatte dem Angeklagten gesagt, sie wolle die Ehe endgültig beenden, weil sie einen neuen Partner habe. „Daraufhin hat der Angeklagte – wie schon mehrmals zuvor – gedroht, sich umzubringen“, sagte die Oberstaatsanwältin. „Sie hat ihm dann ein Messer gereicht und ihn aufgefordert, das zu tun.“ Dass die Frau sich danach abwandte und ihm den Rücken zukehrte, wurde ihr aus Sicht der Anklage zum Verhängnis. Insgesamt 14 Mal soll der Mann ihr die 15 Zentimeter lange Klinge in den Rücken, den Nacken und den Hals gerammt haben - dabei ging er laut Anklage „sehr ruhig“ vor. „Mindestens ein Stich traf die Hauptschlagader, die Frau verblutete innerhalb von Minuten“, sagte die Oberstaatsanwältin. „Der Angeklagte hat die Arglosigkeit seiner Frau ausgenutzt und ihren Tod billigend in Kauf genommen.“

Der Angeklagte äußerte sich beim Auftakt des Prozesses nicht, will aber laut seinem Pflichtverteidiger beim nächsten Prozesstag am Dienstag, 4. Mai, eine Erklärung abgeben. Die Verhandlung beginnt um 13 Uhr.