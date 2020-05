Corona-Ausbruch in Bremen-Strom

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

25 Infektionsfälle in DHL-Verteilerzentrum

Maurice Arndt

Vor dem Wochenende wurden die ersten Infektionsfälle in einem Versandzentrum in Bremen bekannt. Mittlerweile ist die Zahl der Infizierten in dem DHL-Zentrum auf 25 angestiegen.