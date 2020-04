Gut besuchte Konzerte wie hier im Tower Musikclub bei den Beatsteaks sind wegen Covid-19 derzeit nicht möglich. Um diese Zeit zu überstehen, haben Clubs nun Spenden bekommen. (Pascal Faltermann)

Die Solidarität ist groß. Bremer Clubs und Kneipen befinden sich durch die Corona-Pandemie in schweren Zeiten. Doch nach nicht einmal zwei Wochen sammeln sich bereits fast 40 000 Euro an, die mit Stand vom Mittwochnachmittag über die Spendenplattform Clubverstärker United zusammen gekommen sind. Wie der Bremer Verbund von Musikspielstätten und Festivals bekannt gibt, sind davon 25 000 Euro als Soforthilfe an zehn „akut gefährdete“ Einrichtungen ausgeschüttet worden.

Über die Plattform können Unterstützer fiktiv vom virtuellen Bier über die Abendkasse bis zum digitalen Konzert für die lokale Szene spenden. Wie Nicolas Hirschmann und Julia von Wild vom Clubverstärker-Vorstand mitteilen, liegen zudem bereits 400 Bestellungen für die Soli-T-Shirts vor, die in der kommenden Woche in Kooperation mit dem Bremer Unternehmen Fairtragen produziert und ausgeliefert werden.

Clubs und Musikkneipen als kleine und mittlere kulturelle Einrichtungen hätten meist nur wenige oder gar keine finanziellen Rücklagen und seien durch die aktuellen Schließungen existenziell bedroht, heißt es in der Pressemitteilung des Clubverstärkers. Das Vergabeverfahren der Spendengelder folgt laut Hirschmann und von Wild einem unkomplizierten Antragsverfahren und richtet sich sowohl nach der Größe der Spielstätte, der Anzahl der Mitarbeiter und vor allem nach der Anzahl der ausgefallenen Veranstaltungen.

Bei der ersten Ausschüttung wurden folgende Clubs und Musikkneipen kurzfristig finanziell unterstützt, weil sie bisher noch nicht auf Soforthilfen von Land und Bund zugreifen können: Eisen, Tower Musikclub, Schlachthofkneipe, Lift, Treue, Gastfeld, Papp, Pusdorf Studios, Umbaubar, Fehrfeld und Lila Eule.

Eine nächste Runde zur Ausschüttung der Spendengelder für weitere Antragsteller sei in circa zwei Wochen geplant. Bis dahin rufen die Clubs und Kneipen weiterhin zu Spenden auf und werden den virtuellen Club durch weitere Sonderaktionen wie beispielsweise Live-DJ-Streaming-Abende ergänzen. Die Musikspielstätten seien auf schnelle politische und staatliche Hilfen angewiesen, damit sie erhalten bleiben und ihre Mitarbeiter in dieser existenziellen Krise überleben.

Weitere Informationen

Das Spendenportal ist unter www.clubverstaerkerunited.de zu finden.