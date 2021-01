Einige Mythen und Unwahrheiten ranken sich um ehrenamtliche Arbeit. Sie sei uncool oder nur etwas für Rentner. Ein Blick auf die Zahlen und Fakten, schaffte einen klareren Blick darüber, was Ehrenamt ist, wer es macht - und warum.

Was ist ehrenamtliche Arbeit?

Ehrenamtliche Arbeit gibt es praktisch schon immer. Was man darunter versteht, hat sich jedoch im Laufe der Zeit gewandelt. Im ursprünglichen Sinn ist damit ein Engagement in einer öffentlichen Funktion gemeint, für das man in der Regel durch eine Wahl legitimiert wird, beispielsweise ein Vereinsvorstand. Mittlerweile versteht man unter dem Begriff Ehrenamt aber vor allem uneigennützige Freiwilligentätigkeiten, die nicht oder nur mit einer geringen Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Erste ehrenamtliche Einrichtungen im heutigen Sinn entstanden unter anderem Ende des 18. Jahrhundert in Hamburg mit organisierten Systemen der Armenfürsorge, bei denen sich immer drei Ehrenamtler um einen Bezirk kümmerten. In Bremen engagieren sich rund 250.000 Menschen oder gut 42 Prozent der Einwohner ehrenamtlich - und damit deutlich mehr als in den anderen Stadtstaaten Berlin (37,6 Prozent) und Hamburg (36). Das geht aus der Studie „Deutsche Freiwilligensurvey“ (FWS) hervor, die alle fünf Jahre durchgeführt wird.

Ist Ehrenamt gleich Ehrenamt?

Nein, das liegt allein schon daran, dass der Begriff „Ehrenamt“ selbst nicht ganz eindeutig ist. Menschen, die in Betriebs- oder Personalräten mitarbeiten, können ebenso als Ehrenamtler bezeichnet werden, wie auch beorderte Reservisten. Darüber hinaus gibt es auch ehrenamtliche Arbeiten, zu der Bürger gesetzlich verpflichtet werden können. Dazu zählt Hilfe im Katastrophenfall, etwa beim Deichschutz, aber auch die Funktion des Wahlhelfers. Für diese Ehrenämter werden Bürger von Ihrer Arbeit freigestellt und finanziell entschädigt - aber auch bestraft, wenn Sie sich weigern.

Welche Ehrenämter gibt es?

Das Tätigkeitsfeld ist extrem breit. In nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens kann man sich gesellschaftlich einbringen. Welche ehrenamtlichen Aufgaben es gibt, unterscheidet sich auch regional zum Teil deutlich. In dünn besiedelten Landstrichen gibt es teilweise sogar Bürgermeisterämter, die ehrenamtlich ausgeführt werden. In stark besiedelten und urbanen Regionen gibt es hingegen viel Bedarf an ehrenamtlichen Sozialarbeit, wie beispielsweise der Armutshilfe. Von mental anspruchsvollen Aufgaben, wie Hospizarbeit bis hin zum Training von Kinder- und Jugendmannschaften in den verschiedensten Sportarten, ist die Bandbreite enorm.

Wie wird man Ehrenamtler?

Die meisten ehrenamtlichen Vereine sind immer auf der Suche nach helfenden Händen. In der Regel kann man die Einrichtungen einfach über die auf den Webseiten hinterlegten Telefonnummern oder Mailadressen kontaktieren. Bei der Suche nach Inspirationen oder Initiativen für ehrenamtliche Arbeit ist die Freiwilligenagentur Bremen eine Anlaufstelle.

Etwa 250.000 Menschen engagieren sich in Bremen ehrenamtlich. Dabei bilden sie entgegen einem Klischee viele gesellschaftliche und demografische Schichten ab. (Mathis Körner)

Warum arbeiten Menschen ehrenamtlich?

Es gibt nicht das eine Motiv, warum Menschen freiwilliger Arbeit nachgehen. In den allermeisten Fällen ist Freude an der Arbeit jedoch die größte Motivation. Das legt zumindest die FWS-Studie nahe. Demnach gaben 93 Prozent der Befragten Spaß als Motiv für ihre Arbeit an. 80 Prozent gaben an, dass die Geselligkeit sie motiviert. Nur sieben Prozent gaben hingegen an, dass sie sich etwas dazuverdienen wollen. Etwa die Hälfte der Ehrenamtler gaben zudem an, dass sie von anderen Ehrenamtlern für ihre Tätigkeit angeworben wurden.

Wie viel Zeit muss man für ein Ehrenamt aufbringen?

Eine allgemeine Aussage kann man hier nur schwierig treffen. Der Aufwand für ehrenamtliche Arbeit hängt unter anderem von der Tätigkeit ab, der man nachgeht. Laut der FWS engagieren sich die meisten Ehrenamtler maximal zwei Stunden pro Woche. Die Zahl jener, die sich drei bis fünf oder gar über sechs Stunden einbringen, sank in den vergangenen Jahren - zumindest prozentual - stetig. Das hängt unter anderem mit dem Berufsleben zusammen. Vor allem Menschen zwischen 30 und 40 Jahren hätten deswegen wenig Zeit übrig, schreibt etwa der Deutsche Fußball-Bund auf seiner Webseite. Das geht einher mit einer Zunahme an kurzfristigen Tätigkeiten, wie etwa Projekten, bei denen Menschen teilweise nur wenige Wochen oder Monate aktiv sind.

Wie wird ehrenamtliche Arbeit gefördert?

Ehrenamtliche Arbeit wird von vielen Seiten unterstützt. Die Vereine selbst zahlen oft kleine Aufwandsentschädigungen an ihre freiwilligen Helfer, bedanken sich mit Weihnachtsessen oder finanzieren Fortbildungen. Staatlich werden vor allem die Aufwandsentschädigungen gefördert, in dem keine Steuer auf sie erhoben wird. Auch die Sozialversicherung ist bei Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit beitragsfrei. Darüber hinaus bieten einige Städte und Länder wie Bremen Ehrenamtskarten an. Die kann jeder Bürger beantragen, der seit drei Jahren mindestens fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich aktiv ist. Die Karte funktioniert ähnlich wie ein Studienausweis und ermöglicht Vergünstigungen, etwa in Freibädern oder Kultureinrichtungen. Im Bundesland Bremen haben 3.300 Menschen eine Ehrenamtskarte. Außerdem versuchen einige Verbände das Ehrenamt zu fördern. Der DFB etwa bietet sogenannten Bildungsreisen „für talentierte Ehrenamtler“ nach Nordspanien an.