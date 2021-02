Bremerhaven

25-Jähriger fährt in Hafenbecken

Jan-Felix Jasch

In der Nacht zu Donnerstag ist ein 25-Jähriger mit seinem Auto in ein Hafenbecken in Bremerhaven gefahren. Laut Feuerwehr konnte er sich selbst befreien.