25-Jähriger in Bremen von Güterzug überrollt

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Bremen beim Überqueren der Gleise von einem Güterzug überrollt worden. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.