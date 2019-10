25-Jähriger in Bremen-Findorff mit Messer verletzt

Ein 25-Jähriger wurde in Bremen mit einem Messer verletzt (Symbolbild). (Daniel Bockwoldt/dpa)

Ein 25-jähriger Mann ist am Dienstagabend von einem Unbekannten mit einem Messer in Bremen-Findorff verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach habe das Opfer sich mit zwei Freunden gegen 23.30 Uhr in der Nähe des Nelson-Mandela-Parks aufgehalten, als sie auf eine sechs- bis achtköpfige Gruppe trafen. Zwischen den Menschen entstand ein Wortgefecht, das in einer Schlägerei gipfelte. Dabei griff einer der Männer zu einem Messer und verletzte den 25-Jährigen im Gesicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige flüchtete mit dem Rest der Gruppe in Richtung Hollerallee.

Der Verdächtige soll etwa 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er soll schwarze lockige Haare haben und eine auffällige gelbe Jacke der Marke Balenciaga getragen haben. Unter den weiteren Beteiligten trug einer eine rote Sportjacke und ein weiterer eine graue Steppjacke. Einige von ihnen sollen kein Deutsch gesprochen haben, andere nur gebrochen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0421) 362 3888 zu melden.