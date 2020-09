Vor dem Steintor kam es in der Nacht zu einem Polizeieinsatz. (Christian Butt)

In der Nacht zu Samstag wurde ein 25-Jähriger im Bremer Viertel schwer verletzt. Laut Polizei wurde der Mann mutmaßlich mit einem Messer an der Straße Vor dem Steintor verletzt.

Gegen kurz vor ein Uhr lag der 25-Jährige stark blutend im Eingangsbereich eines Geschäfts. Er wies stark blutende Schnitt- und Stichwunden auf, so die Beamten weiter. Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr. In Tatortnähe wurde noch in der Nacht ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnisse von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Ermittler bitten Zeugen sich unter (0421) 362 3888 zu melden.