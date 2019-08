Im Bremer Viertel ist in der Nacht zu Sonntag eine Frau vergewaltigt worden (Symbolfoto). (Christian Kosak)

Im Bremer Viertel ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine junge Frau vergewaltigt worden. Nach Polizeiangaben fuhr die 26-Jährige zwischen 3 und 4 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Ostertorsteinweg, als sie in Höhe Goetheplatz von zwei Männern abgefangen wurde. Einer der Männer vergewaltigte die Frau, beide Täter flüchteten anschließend. Wie schwer die Frau verletzt wurde, war nach Polizeiangaben noch unklar. Sie sei in ärztlicher Behandlung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Haupttäter soll kurze und eine schlanke Statur haben. Wer in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Ostertorsteinweg, Goetheplatz oder Wallanlagen gemacht hat, erreicht die Polizei unter der Telefonnummer (0421) 3623888. (haf/dpa)

++ Dieser Text wurde um 14.14. Uhr aktualisiert. ++