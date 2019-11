Der 26-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. (dpa)

Bei einer Auseinandersetzung in der Straße Fehrfeld im Bremer Viertel ist am frühen Sonntagmorgen ein 26-Jähriger durch einen Messerstich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 1.45 Uhr vor einem Lokal zu einem Streit zwischen vier Personen. In dessen Verlauf zog der Tatverdächtige ein Messer und verletzte den 26-Jährigen am Oberschenkel. Der Tatverdächtige floh anschließend vom Tatort. Das Opfer musste in einem Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 185 und 190 Zentimeter groß sein. Der Mann soll kurze blonde Haare gehabt haben. Bei der Tat trug er eine kurze dünne in braun oder schwarz, ein T-Shirt und eine blaue Jeans. Zudem soll er auffällig blass gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0421 / 362 3888 zu melden.