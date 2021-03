In Walle ist ein 27-Jähriger brutal zusammengeschlagen worden. (Nicolas Armer)

Ein 27-Jähriger wurde in der Nacht zu Dienstag in Walle brutal zusammengeschlagen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Autofahrer den Schwerverletzten im Einmündungsbereich der Waller Straße/ An der Linthe und rief einen Rettungswagen. Die Sanitäter brachten den 27-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnte sich der Mann im Kleingartengebiet im Ortsteil Hohweg aufgehalten haben. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 entgegen.