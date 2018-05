Ein Bremer steht vor dem Landgericht, weil er seine Frau erstochen haben soll. (Markus Hibbeler)

Ein 27-jähriger Bremer muss sich seit Mittwoch wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau in der Neujahrsnacht mit einem Küchenmesser mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge erstochen zu haben. Die Frau starb aufgrund des hohen Blutverlustes und den schweren Verletzungen und am Ort der Auseinandersetzung, einer Wohnstraße in Tenever.

Nach der Verlesung der Anklage räumte der Angeklagte, der seit der Tat in Haft sitzt, seine Schuld ein. Mit leiser Stimme, immer wieder stockend, berichtete er von dem verhängnisvollen Silvesterabend. Im Zuschauerbereich saß neben anderen Verwandten auch die Mutter der Verstorbenen, die während der Schilderungen in Tränen ausbrach. An einem der nächsten Prozesstage wird sie als Zeugin aussagen.

"Es stimmt, ich habe meine Frau erstochen", sagte der Angeklagte zuerst. Dann erzählte er, dass es den ganzen Tag über Streit zwischen ihm und seiner Frau gegeben habe – um das geplante Raclette-Essen, und später auch, weil sich die beiden kleinen Söhne auf der Straße vor den Raketen und Böllerschüssen ängstigten. Später, als die Kinder im Bett waren, konsumierte das Paar Alkohol und Drogen. "Wir haben Kokain, Ecstasy und Cannabis konsumiert", zählte der Mann auf.

Der Streit eskalierte weiter, irgendwann habe sich Frau mit einem Messer in der Küche auf den Boden gelegt und gedroht, entweder sich oder ihn umzubringen, wenn er seine Drohung, sie zu verlassen, wahr machen würde. Später verließen beide das Haus, erinnerte sich der Angeklagte, seine Frau mit dem Messer in der Hand. "Draußen ist es dann zu den Stichen gekommen, es gab eine Rangelei", sagte er. Wie genau, daran fehle ihm die Erinnerung. In der Anklage war von vier Stichen, die unter anderem beide Herzkammern durchdrangen, die Rede.

"Wir haben uns sehr geliebt. Aber das Leben ist uns entglitten", sagte der Angeklagte und sprach von Drogenkonsum und finanziellen Probleme aufgrund seiner Arbeitslosigkeit. "Ich möchte mich bei den Eltern und Geschwistern meiner Frau entschuldigen. Für mich ist es sehr schwer, mit der Tat umzugehen."

Das Vorleben des Paares wird an den folgenden Prozesstagen Thema sein. Temba Hoch, Rechtsanwalt des Angeklagten, sagte: "Es handelt sich um ein tragisches Ereignis. Es ist meinem Mandanten ein Anliegen, die Tat verstehbar zu machen, zu erklären, wie es zu dem Vorfall kommen konnte."

Der Prozess wird am 15. Mai um 9 Uhr fortgesetzt.