Das 27 Jahre alte Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. (Nicolas Armer / dpa)

Bei einem Streit in der Bremer Neustadt ist am Samstagnachmittag ein 27-Jähriger in der Bremer Neustadt schwer verletzt worden. Der 37 Jahre alte Täter wurde kurz nach der Tat von der Polizei gefasst. Die beiden Bekannten trafen sich laut Polizei gegen 15.15 Uhr im Buntentorsteinweg an der Haltstelle Kirchweg, als es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam. Aus dieser habe sich eine Schlägerei entwickelt, bei der der 37-Jährige mit einem Messer auf den 27-Jährigen einstach und anschließend flüchtete. Die Polizei leistete beim Opfer Erste Hilfe, ehe er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der 37 Jahre alte Angreifer wurde mit leichten Verletzungen in einem Hauseingang am Kirchweg festgenommen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an, es wird auch eine mögliche Haft gegen den 37-Jährigen geprüft. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 entgegen.