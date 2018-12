Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls in Walle am Sonntagmorgen. (dpa)

Mindestens zwei Täter haben am Sonntag gegen 5.45 Uhr in Walle einen 28-jährigen Mann überfallen und ausgeraubt.

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich am frühen Sonntagmorgen ein 28-Jähriger auf dem Revier in Walle. Er gab an, mindestens zwei Männer hätten ihn im Bereich der Landwehrstraße überfallen. Ihm sei Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, in den Bauch geschlagen und von hinten ein Messer an den Hals gehalten worden. Die Täter raubten das Telefon und die Geldbörse des 28-Jährigen und flüchteten in stadteinwärtiger Richtung, so die Beamten.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Landwehrstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-3888 zu melden.