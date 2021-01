Drei Männer verprügelten einen 29-Jährigen, weil er nach einer Rotphase nicht schnell genug losgefahren ist (Symbolbild). (Marijan Murat)

Drei Männer verprügelten am Sonntagabend in Woltmershausen einen 29-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Grund gewesen, dass der Mann nach einer Rotphase an einer Ampel nicht schnell losgefahren ist.

Der 29-Jährige hielt mit seinem Wagen gegen 21 Uhr an der Woltmershauser Straße vor einer roten Ampel. Als diese umsprang, hupte ein Wagen, der direkt hinter ihm stand. Der 29-jährige Bremer stieg aus und ging auf das Auto zu, um den Grund des Signals zu erfahren. In diesem Moment stiegen die drei Insassen aus und schlugen und traten auf den 29-Jährigen ein. Anschließend fuhren sie weiter in Richtung Rablinghausen. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei erbittet Hinweise unter (0421) 362 3888.