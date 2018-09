Turmspringen im Stadionbad. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Die Temperaturen sinken, plötzlich wird das erfrischende Lüftchen als kalter Wind empfunden, mancher holt statt der Badehose den Schal aus dem Schrank. Zeit, um eine Freibadbilanz zu ziehen. „Wir freuen uns, dieses Jahr mehr als 300 000 Besuche verbuchen zu können“, resümiert Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder GmbH. Das sind rund dreimal so viele Gäste wie im vergangenen Jahr, als ein verregneter Sommer die Bilanz drückte.

In den nun folgenden Wochen und Monaten stehen zahlreiche Wartungsarbeiten und der Abbau vieler Teile an. Allein an diesem Wochenende endet in Bremen in vier von fünf Freibädern die Saison. Das Stadionbad startet in die letzte Woche und schließt am 7. September. Einschränkungen gibt es im Bad an der Franz-Böhmert-Straße 13 an diesem Sonntag, da es aufgrund von Veranstaltungen rund ums Bad geschlossen bleibt. Das Freibad Blumenthal sowie die Außenbereiche des Schloßparkbades und Westbades haben ebenfalls nur noch an diesem Sonntag geöffnet. Im Horner Bad konnten Badegäste am Sonnabend zum letzten Mal ins Wasser springen (siehe großer Text).

Für das Freizeitbad Vegesack startet in diesen Tagen die Bürgerbeteiligung, um das Schwimmbad im Bremer Norden für die Zukunft neu zu gestalten. Grund dafür ist der aktuelle bauliche Zustand des Bades.