Hauptredner der Kundgebung, Dietmar Schilff. Sein Auftritt wurde im Vorfeld stark kritisiert. (Christina Kuhaupt)

Rund 3000 Teilnehmer zählte der Bremer DGB auf dem Domshof bei seiner diesjährigen Kundgebung zum 1. Mai. Das waren – vermutlich wetterbedingt – im Vergleich zum Vorjahr nur noch halb so viele, die dem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes gefolgt sind, den Tag der Arbeit auf der traditionellen Mai-Demonstration der Arbeiterbewegung zu verbringen.

Der im Vorfeld von einigen linken Gruppierungen stark kritisierte Auftritt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden Gewerkschaft der Polizei (GdP) Dietmar Schilff als Hauptredner der Kundgebung ging weitgehend störungsfrei über die eigens errichtete Bühne. Lediglich eine kleine Gruppe von geschätzt 30 Personen begleitete seine Rede durchgehend mit Trillerpfeifen, Vuvuzelas und Schalmeien. Ein provokatives Spruchband, das Polizisten zu Mördern und Faschisten erklärte kommentierte Schilff deutlich. "Wer so etwas hochhält, hat nicht alle Latten am Zaun."

Mehr zum Thema Mai-Kundgebung in Bremen Angriff auf Polizeigewerkschaft "Keine Polizei auf der DGB-Kundgebung. Der 1. Mai ist unser Tag", fordert ein Bremer Bündnis aus ... mehr »

Das Motto des DGB zum ersten Mai "Vielfalt, Solidarität, Gerechtigkeit“ nutzte der Polizeigewerkschafter, um unter anderem Stellung gegen die Politik der AfD zu beziehen, der er als eine "Organisation gegen diese Werte" bezeichnete. Das geplante Polizeiaufgabengesetz in Bayern, das es den Ordnungshütern beispielsweise gestatten soll, präventiv Briefe zu durchsuchen oder E-Mails, Telefone und Handys zu überwachen, ohne das konkrete Hinweise auf schwere Straftaten vorliegen, sieht die GdP nach seinen Worten kritisch. Auch politische Ideen, Asylbewerber in Sammel- und Abschiebelagern unterzubringen, bewertete Schilff als nicht verfassungskonform. "Viel zu oft müssen wir als Polizei auf der Straße ausbaden, was politisch und rechtlich umstritten ist, aber von den Regierenden unbedingt durchgesetzt werden soll", sagte der Polizeigewerkschafter.

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling mischte sich unter die Zuschauer. (Christina Kuhaupt)

Wichtiger als auf jeden einzelne Vorfall bei Fragen der Sicherheit mit Gesetzesverschärfungen zu reagieren, sei es in Bildung funktionierende Infrastrukturen und bezahlbaren Wohnraum zu investieren. "Wenn fast vier Millionen Menschen mit einer Vollzeitstelle kaum mehr als 2000 Euro brutto verdienen, dann ist das die eigentliche Aufgabe der Politik, diesen Zustand zu beenden", meine Schilff. Die Parlamente sollten viel mutiger werden, die Schonzeit für die privaten und öffentlichen Arbeitgeber müsse beendet werden.

Vor Schilff hatte die Bremer DGB-Vorsitzende Annette Düring in ihrer Ansprache den Arbeitsplatzabbau bei vielen Lebensmittelherstellern der Region angeprangert. Es gebe eine lange Liste der Betriebe von Hachez über Mondelez bis Kelloggs, so dass inden zurückliogenden Jahren hier fast 3000 Stellen verloren gegangen seien. "Wenn wir nicht aufpassen, verliert Bremen und die Region hier eine ganze Branche", sagte Düring vor einem Plakat der Gewerkschaft Nahrung Genussmittel Gaststätten (NGG). "Konzerne bluten Bremen aus" stand darauf. Dazu eine Auflistung aller Firmen, in denen Arbeitsplätze abgebaut wurden.