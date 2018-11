Der 31-Jährige lief auf dem Gehweg den Beamten in die Arme. (Patrick Seeger / dpa)

Ein 31 Jahre alter Mann hat am Sonntagnachmittag einen größeren Einsatz ausgelöst. Völlig wütend und aufgebracht hatte er laut Angaben der Polizei einer Bewohnerin einer Mehrfamilienhauses an der Rickmersstraße mitgeteilt, dass er seine Nachbarin erschießen wolle. Dazu zeigte er ihr auch eine Schusswaffe, woraufhin die Frau die Polizei alarmierte. Beim Eintreffen der Beamten lief der 31-Jährige gerade auf dem Gehweg und hielt eine Schusswaffe in der Hand. Er versuchte zwar noch zu flüchten, lief aber weiteren Einsatzkräften in die Arme. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine geladene Schreckschusswaffe handelte. Der 31-Jährige wurde festgenommen. (sei)