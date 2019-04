In der Bremer Neustadt hat ein Mann seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen. (Friso Gentsch, dpa)

Mit einem Messer hat ein Mann seiner Ehefrau am Sonntag lebensgefährliche Schnittverletzungen am Hals zugefügt. Der Vorfall in der Bremer Neustadt ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung des Paares, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Aus welchem Grund der 31- jährige Mann seine Frau angegriffen habe, sei noch unklar, so die Polizei weiter. Nach dem Angriff habe die 23-Jährige einen Bekannten angerufen, der sie in ein Krankenhaus brachte. Die junge Frau wurde notoperiert und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Auch der Ehemann tauchte schließlich im Krankenhaus auf. Er ließ sich dort von den Beamten widerstandslos festnehmen. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. (gem)