An Bremens Schulen gibt es einen Sanierungsstau. Im vergangenen Jahr bekam die Turnhalle der Schule an der Fritz-Gansberg-Straße ein neues Dach. (Christina Kuhaupt)

Bremen will im Rahmen seines aktuellen Gebäudesanierungsprogramms 32 Millionen Euro in städtische Bauten investieren. Das war Thema in der Bildungsdeputation. Die Mittel sollen laut einer Behördenvorlage für dringende Mängel an öffentlichen Gebäuden genutzt werden - insbesondere, wenn es dabei um die Sicherheit der Nutzer gehe. Von diesem Betrag sollen 21,3 Millionen Euro in neue Sanierungsprojekte fließen und der Rest in laufende Projekte, die teurer werden.

Der Löwenanteil des Programms fließt in Bildungsbauten: 14 Millionen Euro in Schulen und 5,3 Millionen Euro in Kitas. „Grundsätzlich bleibt der Sanierungsbedarf jedoch erheblich und wird nur langsam abgebaut werden können“, heißt es in dem Papier.

Im Bereich Schulen müssen nicht nur Gebäude saniert, sondern ganze Schulen neu gebaut werden, um die steigende Zahl von Kindern zu unterrichten. Ein Beispiel dafür ist der Schulcampus an der Wilhelm-Kaisen-Oberschule in Huckelriede, dieser wird durch vier Neubauten erweitert. Die dortige Oberschule wird ausgebaut; die direkt nebenan neu gegründete Grundschule braucht ein Unterrichtsgebäude, eine Mensa und eine Sporthalle.

Bei einer Reihe von Schulen werden die Fenster als „dringend sanierungsbedürftig“ eingestuft und sollen erneuert oder überarbeitet werden. In diesem Jahr sollen zum Beispiel die Fenster und Fassaden der Schule an der Düsseldorfer Straße saniert werden, ebenso wie die Fenster der Oberschule Findorff.

Auch neue Kita-Gebäude werden dringend gebraucht. So bekommt zum Beispiel das Kinder- und Familienzentrum Charlotte Niehaus in Woltmershausen komplett neue Gebäude, weil laut Behörde ein Neubau wirtschaftlicher sei als die Sanierung. Dort entsteht eine Kita für sieben Gruppen und eine Großküche. Der Senat legt seit 2012 jedes Jahr ein Sanierungsprogramm auf.