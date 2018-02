Die Polizei sucht Zeugen. (dpa)

Eine 32 Kajre alte Frau ist am frühen Sonntagmorgen im Bremer Stadtteil Ostertor von einem Unbekannten überfallen worden. Wie die Polizei Bremen mitteilte, folgte der Mann der 32-Jährigen ab Höhe der Kreuzung Sielwall. Vor ihrer Haustür in der Weberstraße schubste er sie dann zu Boden und trat mehrmals auf das Opfer ein. Anschließend flüchtete er mit ihrer Handtasche in Richtung Osterdeich. Die Verletzte kam mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei Bremen sucht nach Zeugen

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann handeln. Er wurde als etwa 1,70 Meter groß, mit dunkler Kleidung und weißen Nike Schuhen beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 zu melden.

Mann durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt

Bereits am Sonnabend musste ein 26-jähriger Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Angreifer traten mehrfach auf das am Boden liegende Opfer ein. Auch hier sucht die Polizei Bremen nach Zeugen. (isc)