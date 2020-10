Die Polizei nahm den Angreifer in der Nähe des Tatorts fest. (Silas Stein / dpa)

Durch Messerstiche ist am Donnerstagabend ein 32-Jähriger in Bremen-Osterholz lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 32-Jähriger gegen 21 Uhr mit seinem Hund auf der Kölner Straße beim Gassi gehen, als sich ein 41-Jähriger näherte und auf sein Opfer einstach. Der 32-Jährige wehrte sich mit Reizgas, sein Hund biss zudem den Angreifer, der daraufhin flüchtete. Anwohner wurden auf den Angriff aufmerksam, leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Polizei. Diese nahm den 41-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0421 / 363 3888 entgegen.