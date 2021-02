Die Beamten fanden mehrere Beutel mit Cannabis. (POLIZEI BREMEN)

Die Polizei hat in einer Wohnung in der Neustadt mehrere Beutel Cannabis, Zubehör zum Anbau sowie Marihuanapflanzen gefunden. Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten Polizisten bei einem weiteren Fall geringe Mengen Cannabis und Bargeld.

Gegen 12 Uhr alarmierte ein 32-Jähriger am Donnerstag die Polizei und beschwerte sich über Lärm in einer Nachbarwohnung. Als die Polizisten bei dem Anrufer eintrafen, nahmen sie starken Geruch von Marihuana wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten sie eine größere Menge Cannabis, Material zum professionellen Anbau, Saatgut und einige Pflanzen. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und stellten die Drogen und das Equipment sicher. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er an der Wache entlassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.

Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

Gegen 13.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Neustadt ein VW auf, der zu schnell unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten starken Marihuana-Geruch wahr. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden sie eine geringe Menge Cannabis und Bargeld. Außerdem befanden sich im Wagen zwei als Bier- und Suppendose getarnte Drogenverstecke. Gegen den 29-jährigen Fahrer und seinen gleichaltrigen Beifahrer fertigten die Polizisten Anzeigen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen dauern an.