Wird für knapp zwei Millionen Euro saniert und erweitert: die Schule Seehausen (Cora Sundmacher)

Der Senat hat am Dienstag das Gebäudesanierungsprogramm 2018 in Höhe von 33,1 Millionen Euro beschlossen. Der Schwerpunkt der Baumaßnahmen liegt wie in den Vorjahren im Bereich Bildung, einen weiteren Schwerpunkt bildet die Sanierung der Justizvollzugsanstalt in Oslebshausen in Höhe von 8,34 Millionen Euro.

Die größte Einzelsumme in Höhe von 12,5 Millionen Euro wird für die Sanierung des Schulzentrums in Obervieland eingeplant. Dort ist eine Gesamtsanierung notwendig geworden. Weitere Sanierungsprojekte: Sanierung und Erweiterung der Schule Seehausen für 1,98 Millionen Euro, Nutzerumbau und Neubau des Foyers im Kindertagesheim Neustadtswall für 1,58 Millionen Euro. Für die Sanierung des Nahwärme- und Trinkwassernetzes sind unter anderem 4,94 Millionen Euro veranschlagt.

Wie der WESER-KURIER kürzlich berichtete ist der Sanierungs- und Investitionsstau in Bremen groß. Er überschreitet die Milliardengrenze. Straßen, Gebäude, Schwimmbäder, der Hafen und vieles weitere müsste erneuert werden.