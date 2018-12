Im Fall der vor 25 Jahren verschwundenen Jutta Fuchs wurde der Tietjensee bei Schwanewede abgepumpt. (Christian Kosak)

Im November endete vor dem Landgericht Bremen der Prozess um die seit 1993 verschwundene Jutta Fuchs mit einem Freispruch für ihren damaligen Verlobten, der wegen Mordes angeklagt war. Dieser Prozess war aber nur einer der lang zurückliegenden Fälle in Bremen, die niemals aufgeklärt werden konnten. Bei der Polizei Bremen waren Mitte 2018 insgesamt 62 solcher sogenannter Cold Cases aktenkundig, davon 33 Morde. Seit Beginn der 1960er Jahre erfasst die Bremer Polizei ungeklärte vollendete und versuchte Tötungsdelikte sowie Fälle von Langzeitvermissten, bei denen der Verdacht eines Tötungsdelikts besteht. Bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven werden ungeklärte Tötungsdelikte erfasst, die seit 1980 in der Stadt Bremerhaven registriert wurden. Hier sind neun Fälle aktenkundig, davon acht Morde.

Diese Zahlen nennt der Senat in einer Vorlage auf Anfrage der Gruppe Bürger in Wut (BIW) in der Bremischen Bürgerschaft. Die hatte sich nach der Zahl der ungeklärten Mordfälle im Land Bremen zum Stichtag 31. Juli 2018 erkundigt.

Acht Haftbefehle

In einer weiteren Frage erkundigte sich die BIW danach, wie viele bis dahin ungeklärte Mordfälle im Zeitraum zwischen Anfang 2010 und Mitte 2018 aufgeklärt werden konnten und wie viele Mitarbeiter welcher Behörden die Cold Cases regelmäßig bearbeiten. „Bei der Polizei Bremen wurden in dem erfragten Zeitraum zwei Cold Cases aufgeklärt“, lautet hierzu die Antwort des Senats. Bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven seien keine der benannten Taten im erfragten Zeitraum aufgeklärt worden. Weder in Bremen noch in Bremerhaven gebe es Mitarbeiter der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, die sich fortwährend und ausschließlich mit diesen Altfällen befassen. Sobald dienstliche Belange dies zuließen, würden Cold Cases immer wieder auf neue Ermittlungsansätze hin überprüft.

„Mit Stand vom 20. November 2018 sind von der Polizei Bremen acht Personen wegen Mordes zur Festnahme ausgeschrieben“, beantwortet der Senat eine weitere Frage der Bürger in Wut. Die hatten sich danach erkundigt, wie viele Personen derzeit im Zusammenhang mit Mordfällen im Land Bremen per Haftbefehl gesucht und wie viele dieser Tatverdächtigen sich nach den Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden ins Ausland abgesetzt haben.

Sechs Abschiebungen

In zwei der acht Fälle handelt es sich laut Senat um Untersuchungshaftbefehle. Die Tatverdächtigen konnten bisher nicht festgenommen werden. „Möglicherweise haben sie sich in das Ausland abgesetzt. Nähere Erkenntnisse hierzu liegen nicht vor.“ In den sechs anderen Fällen handelt es sich um Vollstreckungshaftbefehle, da die Personen nach der Festnahme und Verurteilung aus der Haft in ihre Heimatländer abgeschoben wurden. Die Haftbefehle würden bei einer möglichen Wiedereinreise vollstreckt. „Im Sinne der Anfrage handelt es sich somit nicht um ein Absetzen in das Ausland.“ In Bremerhaven gibt es nach Angaben des Senats derzeit kein entsprechendes Fahndungsersuchen.