In der Bremer Neustadt ist ein 33-Jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen durch ein Messer verletzt worden. Nach Polizeiangaben meldete die Feuerwehr Bremen gegen 3.20 Uhr den Polizeikräften, dass sich der Mann mit Schnittverletzungen an der Haltestelle Langemarckstraße aufhalte. Die Befragung ergab, dass der stark alkoholisierte Mann wohl in den Neustadtswallanlagen mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit geriet und von einer Person mit einem Messer verletzt worden sei. Da der 33-Jährige sich nach Polizeiangaben unkooperativ verhielt und keine weiteren Angaben zu Tatablauf oder den Tatverdächtigen machte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wem die fünfköpfige Personengruppe gegen 3.20 Uhr im Bereich Neustadtswallanlagen aufgefallen ist, kann sich unter der Telefonnummer 0421 - 362-3888 bei der Polizei melden. (haf)

