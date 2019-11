Die Straßenbahn konnte die Fahrt nach dem Flaschenwurf nicht mehr fortsetzen. (Christina Kuhaupt)

Mit einer vollen Bierflasche soll ein betrunkener 33-Jähriger am Samstagabend eine Straßenbahn im Buntentorsteinweg in der Bremer Neustadt beworfen haben. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Straßenbahn gegen 18.25 Uhr vom Leibnitzplatz kommend in Richtung Arsten, als kurz vor der Haltestelle „Rotes Kreuz Krankenhaus“ die Bahn mit einer Bierflasche beworfen wurde. Dabei zersprang die Frontscheibe der Bahn. Der Fahrer leitete jedoch keine Vollbremsung ein, da er nur mit geringer Geschwindigkeit vor der Haltestelle fuhr. „Nur durch das umsichtige Verhalten des Straßenbahnfahrers wurde niemand verletzt“, lobte eine Polizeisprecherin den Fahrer. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf von der Polizei gestellt. Als er versuchte zu flüchten, wurde er zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Straßenbahn war nicht mehr fahrbereit und musste aus dem Verkehr genommen werden. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt. (sei)